Тежък инцидент е станал тази сутрин малко след потеглянето на бързия влак Варна-София. Около спирка Тополи неправомерно пресичащ железопътната линия мъж е бил блъснат. Той е починал на място. Все още се установява самоличността му.

Сигнал за ударения пешеходец е подаден в 8.10 ч., съобщава БНР . На мястото са изпратени екипи на Спешна помощ и полицията.

