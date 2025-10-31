Били Айлиш призова най-богатите хора в света да използват парите си за добри цели, като обяви, че ще дари значителна част от приходите от последното си турне за благотворителни каузи. 23-годишната носителка на „Грами“ направи това изявление, докато приемаше наградата „Music Innovator Award" на WSJ на 29 октомври.

Качвайки се на сцената, Били Айлиш използва речта си, за да призове звездната публиката да направи повече с богатството си.

Били Айлиш пуска собствено тесте карти Уно

„В момента живеем във време, в което светът е наистина много лош и мрачен, а хората се нуждаят от съпричастност и помощ повече от всякога, особено в нашата страна. Бих казала, че ако имате пари, би било чудесно да ги използвате за добри каузи, може би да ги дадете на хора, които се нуждаят от тях“, заяви тя.

Хитовата изпълнителка се възползва от възможността да се обърне към милиардерите в залата.

„Обичам ви всички, но има няколко души тук, които имат много повече пари от мен. Ако сте милиардери, защо сте милиардери? Без омраза, но да, раздайте парите си“, каза певицата.

Коментарите ѝ предизвикаха смях и аплодисменти от публиката, сред която бяха технологичният милиардер Марк Зукърбърг и звезди като Бен Стилър, Крис Рок, Хейли Бийбър, Джордж Лукас, Спайк Лий, Карли Клос и Куестлъв. Съобщава се, че Зукърбърг, главен изпълнителен директор на Meta и съосновател на Facebook, не е аплодирал в края на речта ѝ.

Преди Били Айлиш да излезе на сцената, водещият на токшоу Стивън Колбер разкри, че тя ще дари 11,5 милиона долара (9,9 милиона евро) от последното си световно турне „Hit Me Hard and Soft".

„Имам привилегията да съобщя една малка новина тази вечер. Благодаря ти, Били, че ми позволи да го направя. Това е нещо изключително. Били Айлиш ще дари приходите от турнето си „Hit Me Hard and Soft" за подкрепа на организации, проекти и гласове, посветени на справедливостта в областта на храните, климатичната справедливост, намаляването на въглеродното замърсяване и борбата с климатичната криза“, заяви Колбер.

„Това дарение, дами и господа, ще бъде в размер на 11,5 милиона долара. Това е чудесно. Били, от името на всички хора по света, благодаря ти“, добави той.

Редактор: Дарина Методиева