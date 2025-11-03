Рухна историческа кула в центъра на Рим, предадоха АНСА и БТА. Кулата на графовете на Булеварда на имперските форуми в центъра на италианската столица се е срутила частично. Изпод развалините е бил изваден 64-годишен строителен работник, който бил част от екипа, реставрирал кулата. Мъжът е откаран в болница в тежко състояние, с черепно-мозъчна травма.

🔴A #historical tower has collapsed in central #Rome, and there may be people trapped under the rubble.



A historic tower has partially collapsed in the Imperial Forums in the heart of Rome. Corriere della Sera reports that people are searching for victims under the rubble.… pic.twitter.com/W3AS2yqWrJ — News.Az (@news_az) November 3, 2025

При срутването са били ранени още двама души, които отказали хоспитализация. Известно време те са останали блокирани в частично срутената сграда, но пожарникари са ги свалили с помощта на мобилна стълба.

Трафикът в района на инцидента е преустановен.

Кулата на графовете е висока 29 метра и датира от 13 век. Сградата не се използва от 2006 г., а през последните четири години е подложена на реставрация, която трябва да приключи идната година.

Булевардът на имперските форуми свързва Колизея с площад „Венеция“ в Рим.

