Снимка: АНСА съгласно договор за партньорство с БТА; Видео: Ройтерс
-
„Червени ръце”: Четирима българи ще лежат в затвора във Франция
-
Година след трагедията в Нови Сад: Пред NOVA говорят българи, които участват в протестите
-
Под обстрел: Украински екипи доставят провизии и мини с дронове в Донецк
-
Хиляди тръгват на поход в Сърбия в памет на жертвите от Нови Сад
-
172.5 метра: „Саграда Фамилия” вече е най-високата църква в света
-
Крал Чарлз III отне всички титли на принц Андрю
Кулата на графовете е висока 29 метра и датира от 13 век
Рухна историческа кула в центъра на Рим, предадоха АНСА и БТА. Кулата на графовете на Булеварда на имперските форуми в центъра на италианската столица се е срутила частично. Изпод развалините е бил изваден 64-годишен строителен работник, който бил част от екипа, реставрирал кулата. Мъжът е откаран в болница в тежко състояние, с черепно-мозъчна травма.
🔴A #historical tower has collapsed in central #Rome, and there may be people trapped under the rubble.— News.Az (@news_az) November 3, 2025
A historic tower has partially collapsed in the Imperial Forums in the heart of Rome. Corriere della Sera reports that people are searching for victims under the rubble.… pic.twitter.com/W3AS2yqWrJ
При срутването са били ранени още двама души, които отказали хоспитализация. Известно време те са останали блокирани в частично срутената сграда, но пожарникари са ги свалили с помощта на мобилна стълба.
Трафикът в района на инцидента е преустановен.
Кулата на графовете е висока 29 метра и датира от 13 век. Сградата не се използва от 2006 г., а през последните четири години е подложена на реставрация, която трябва да приключи идната година.
Булевардът на имперските форуми свързва Колизея с площад „Венеция“ в Рим.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни