ВМРО-ДПМНЕ печели балотажите на местните избори в Северна Македония - в 21-а от 33-те общини, включително и в столицата. Кмет на Скопие ще бъде Орце Георгиевски.

Изборите в РСМ: ВМРО-ДПМНЕ води в 53 общини, балотаж в Скопие



Според резултатите след двата тура, ВМРО-ДПМНЕ ще има 55 кметски места, коалицията от албански партии ВЛЕН - 10, Социалдемократическият съюз на Македония - шест.

Според изданието "360 градуса" обаче, броят на невалидните бюлетини е почти 30 хиляди, което би могло да промени крайния резултат. От тези невалидни бюлетини над 10 хиляди са от гласувалите за кмет на столицата, а почти 20 хиляди - от гласуването в останалите 32-те общини.

Редактор: Дарина Методиева