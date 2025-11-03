Снимка: iStock
-
Регистрирани са обаче голям брой невалидни бюлетини
ВМРО-ДПМНЕ печели балотажите на местните избори в Северна Македония - в 21-а от 33-те общини, включително и в столицата. Кмет на Скопие ще бъде Орце Георгиевски.
Изборите в РСМ: ВМРО-ДПМНЕ води в 53 общини, балотаж в Скопие
Според резултатите след двата тура, ВМРО-ДПМНЕ ще има 55 кметски места, коалицията от албански партии ВЛЕН - 10, Социалдемократическият съюз на Македония - шест.
Според изданието "360 градуса" обаче, броят на невалидните бюлетини е почти 30 хиляди, което би могло да промени крайния резултат. От тези невалидни бюлетини над 10 хиляди са от гласувалите за кмет на столицата, а почти 20 хиляди - от гласуването в останалите 32-те общини.
