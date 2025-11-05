Правителството на Венецуела насърчава гражданите да се шпионират помежду си, като използват обновено мобилно приложение. Целта е населението да докладва за подозрителни хора или дейности. Това се налага поради страха от военен конфликт със САЩ, пише CNN .

Доналд Тръмп нареди на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела

Софтуерът, наречен VenApp, първоначално беше пуснат от венецуелския президент Николас Мадуро през 2022 г. като хибридно приложение, интегриращо услуга за съобщения с телефонна линия за хора, които да сигнализират за проблеми с комунални услуги като прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването. Сега той се използва като инструмент, чрез който венецуелците информират правителството за всичко, което то може да се сметне за подстрекателство или нелоялна постъпка, което поражда тревога сред противниците на Мадуро и правозащитните организации за евентуален скок на политическите арести.

„Тази инициатива буди сериозна загриженост за неприкосновеността на личния живот, свободата на изразяване и сигурността, защото насърчава система за социална бдителност и милитаризация на обществения ред“, пише в изявление онлайн активистката група Venezuela Sin Filtro.

Министерството на информацията на Венецуела не отговори на искане за коментар относно критиките към приложението.

Опасявайки се, че натискът от САЩ, включително неотдавнашното разрешение на президента Доналд Тръмп за операции на ЦРУ във Венецуела, може да предизвика сътресения в страната му, Мадуро покани през октомври въоръжените сили да контролират създаването на „ново приложение, така че хората да могат безопасно да докладват всичко, което чуват, всичко, което четат“. В рамките на седмица актуализацията беше направена.

Американската армия атакува венецуелски кораб, превозващ наркотици

Опасенията на правителството на Венецуела, че САЩ може да се стремят към „смяна на режима“ в южноамериканската държава, се засилват от факта, че американците разполагат военни кораби, изтребители и до 10 000 войници в южната част на Карибско море за борба с наркотрафика.

Редактор: Ивайла Митева