Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение, след като тайфунът „Калмаеги“ отне живота на най-малко 140 души, а стотици се водят изчезнали в централните провинции — най-смъртоносното бедствие в страната за годината, съобщи „Уошингтън пост“.

Повечето жертви са удавени при внезапни наводнения, а 127 души остават в неизвестност, главно в провинция Себу. Бурята напусна архипелага и се насочи към Южнокитайско море.

Двама загинали и 17 в неизвестност след тайфуна „Буалой“ във Виетнам

Според Службата за гражданска защита бедствието е засегнало около 2 милиона души и е принудило над 560 000 да напуснат домовете си, включително 450 000, евакуирани в спешни приюти. Обявеното „национално бедствено положение“ ще позволи по-бързо отпускане на помощи и контрол на цените на храните.

71 души са загинали в Себу, а още десетки са изчезнали в съседната Негрос Оксидентал. Губернаторът на Себу Памела Барикатро призна, че внезапните наводнения са били непредвидими и влошени от кариерни дейности и лоши инфраструктурни проекти.

Сред жертвите са и шестима членове на екипажа на военен хеликоптер, разбил се при хуманитарна мисия.

Тайфунът предизвика масови разрушения, блокира над 3 500 пътници в пристанища и доведе до отмяна на 186 полета. Властите предупредиха, че нова буря от Тихия океан може да се превърне в супер тайфун и да удари северните райони в началото на следващата седмица.

Филипините, които ежегодно понасят около 20 тайфуна и бури, остават една от най-уязвимите на природни бедствия страни в света.

Редактор: Габриела Павлова