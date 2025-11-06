БГНЕС
Клаудия Шейнбаум поиска сексуалният тормоз да бъде криминализиран в цялата страна
Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум призова сексуалният тормоз да бъде криминализиран в цялата страна, след като стана жертва на посегателство на улицата. Това подчертава опасностите, на които са изложени жените в Латинска Америка.
Шейнбаум, която е на 63 години и е първата жена президент на Мексико, беше нападната на 4 ноември, докато приветстваше свои поддръжници близо до президентския дворец в Мексико Сити, напът за публично събитие.
Задържаха мъж, опипал президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум
Пиян мъж се приближил, прегърнал я през рамото, а с другата ръка я опипал по бедрото и гърдите, опитвайки се да целуне врата ѝ. Член на президентската охрана незабавно го отстранил, но инцидентът бил заснет на видео. В първия момент Шейнбаум изглеждала объркана от случилото се, дори се съгласила да си направи снимка с нападателя.
„Този човек се приближи напълно пиян... Едва когато видях видеозаписите по-късно, осъзнах какво всъщност се беше случило“, заяви тя.
Мъжът е бил задържан, а президентската канцелария потвърди, че срещу него са повдигнати обвинения в „тормоз“ — престъпление, което се наказва в столицата и още около 20 мексикански щата. Законът срещу тормоза забранява неприлично поведение, опипване и действия, които уронват достойнството или причиняват емоционален стрес.
Случаят отново насочи вниманието към тревожната ситуация с безопасността на жените в Мексико, където сексуалният тормоз е широко разпространен, а правозащитни организации предупреждават за криза с фемицидите. Според данни на ООН около 70% от мексиканките на възраст над 15 години ще преживеят поне един случай на сексуален тормоз през живота си. ООН съобщава още, че средно 10 жени биват убивани всеки ден в страната.Редактор: Калина Петкова
