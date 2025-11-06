Снимка: iStock
Генералният секретар на ООН изнесе силно критична реч
Лидерите на десетки държави се събират в Бразилия за 30-та конференция на ООН за климата. Въпреки непрекъснатите предупреждения на учените за човешкия фактор в глобалното затопляне, държавите не могат да се споразумеят за общи мерки.
Сегашният форум бележи 30 години от началото на усилията и това даде повод на генералния секретар на ООН да изнесе силно критична реч. Той обвини всички държави – големи и малки, бедни и богати – в това, че границата на глобалното затопляне от градус и половина спрямо прединдустриалната епоха няма да бъде спазена. Очаква се тя да бъде надхвърлена през 2030-та година.Редактор: Дарина Методиева
