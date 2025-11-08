-
"Пийпъл" обяви кой е най-сексапилният мъж за 2025 г. (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
„Предизвиквам те”: Весела Бабинова влиза в ролята на императрица, но с душата на дете (ВИДЕО)
-
Две жени в една лодка: Здрава Каменова и София Бобчева „На гребена на вълната"
-
„Аз съм божествената ти съпруга”: Фенка нападна Киану Рийвс
-
40 години на сцената: Любимите братя Благовест и Светослав Аргирови
-
Примабалерина на 42 и с три деца: Яна Саленко и нейната история
За тях са изготвени персонализирани менюта
След като официално беше удостоен с титлата сър от крал Чарлз III, Дейвид Бекъм реши да отпразнува специалния момент не къде да е, а в ресторанта на своя дългогодишен приятел – прочутия готвач Гордън Рамзи.
Двамата са приятели от години, а Рамзи, както подобава на звезда от калибъра му, създал персонализирано меню за вечерта – с индивидуално подбрани ястия за всеки от гостите.
Дейвид Бекъм получи рицарското си звание от крал Чарлз III
Специално за сър Дейвид Бекъм бил приготвен десерт с ванилов крем, а основното ястие – класическото телешко уелингтън - едно от емблематичните блюда на Рамзи. Съпругата му Виктория Бекъм, която от години не консумира червено месо, се насладила на изискано ястие с морски костур, приготвен по специална рецепта на шефа.
Вечерята се състояла в уютната атмосфера на ресторанта в лондонския квартал „Челси”, а според очевидци събитието било едновременно елегантно, интимно и вкусно по британски.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни