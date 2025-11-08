След като официално беше удостоен с титлата сър от крал Чарлз III, Дейвид Бекъм реши да отпразнува специалния момент не къде да е, а в ресторанта на своя дългогодишен приятел – прочутия готвач Гордън Рамзи.

Двамата са приятели от години, а Рамзи, както подобава на звезда от калибъра му, създал персонализирано меню за вечерта – с индивидуално подбрани ястия за всеки от гостите.

Дейвид Бекъм получи рицарското си звание от крал Чарлз III

Специално за сър Дейвид Бекъм бил приготвен десерт с ванилов крем, а основното ястие – класическото телешко уелингтън - едно от емблематичните блюда на Рамзи. Съпругата му Виктория Бекъм, която от години не консумира червено месо, се насладила на изискано ястие с морски костур, приготвен по специална рецепта на шефа.

Вечерята се състояла в уютната атмосфера на ресторанта в лондонския квартал „Челси”, а според очевидци събитието било едновременно елегантно, интимно и вкусно по британски.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова