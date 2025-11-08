Снимка: iStock
Вижте рецептата за вкусото ястие
Как може да озарите мрачния есенен сезон с една топла купа тиквена супа. Вижте този вкусен разказ на "Дойче веле".
Тиквената супа е любимо ястие в Германия, подходящо за сезона. Тя дава особена топлина и има вкус на „есен”. Има много рецепти за тиквена супа – различни подправки и билки.
Преди да разкрием една от рецептите, се насочваме към най-голямата изложба на тикви в света в Лудвигсбург, до Щутгард. Тук са изложени над 700 разновидности тикви – с различни цветове и форми.
Тиквите идват от Централна и Южна Америка, те пристигат в Европа след пътуванията на Христофор Колумб. Днес се отглеждат по целия свят, като европейски лидери са Украйна, Испания и Италия.
Бутиковите тикви – новият хит в българското земеделие
Рецептата за тиквена супа:
Използва се тиква цигулка, която се нарязва на кубчета. Кората може да се използва, тъй като е по-тънка от тази при другите сортове. Семките пък могат да се изпекат във фурната.
Снимка: iStock
За супата се използва още ситно нарязан джинджифил и лук.
В тенджерата се поставят олиото и лукът, след което и джинджифилът, може да се сложи още къри и кимион. Поставят се в началото, за да разгърнат вкуса си.
Добавя се и тиквата, а за киселинност се слага и малко портокалов сок. След това се долива зеленчуков бульон.
Накрая се добавя и сметана. За вегани – кокосово мляко, като супата се вари още малко. Пюрира се и се сервира.
Повече за оранжевия зеленчук и вкусната тиквента супа гледайте във видеото на "Дойче веле".Редактор: Цветина Петрова
