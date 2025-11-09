Проблемите на пикочопроводната система при мъжете са много дълбоки. Има криворазбран срам и това влошава качеството на живот. Голяма част от проблемите са и много опасни. Това каза в предаването "Пулс" урологът доц. Еленко Попов от ИСУЛ.

Основно се срещаме с три групи заболявания:

⇒ Нормалните промени с простатата – доброкачествено разрастване на простатата;

⇒Рак на простатата – заболяване с огромен спектър;

⇒ Възпалителни заболявания на пикочополовата система – засягат простатата, пикочния мехур и бъбреците.

"Те бяха и причината да се започне с тази инициатива „Мовембър”, но в последствие са добавени рак на тестиса, проблемите с менталното здраве", обясни урологът.

Каква е разликата между ларингит, фарингит и ангина

Доц. Попов каза, че всяка промяна в уринирането, във функцията на пикочните пътища, в сексуалната сфера трябва да бъде дискутирана – на първо място с личния лекар, но след това и със специалист. За мъжете над 50 г. не се търсят симптоми, защото те са много късни. Те последват появата на проблемите с петилетки. Мъжът над 50 трябва да посещава своя уролог задължително веднъж годишно. Началните сигнали, които могат да се хванат наистина изпреварват появата на клинични симптоми.

Според уролога двуяк въпрос е дали се увеличава честотата на заболяването. От една страна се говори за пандемия в заболяванията на простатата и в частност простатен карцином, но дали се увеличава честотата на заболяването, което е вероятно, или търсенето на много по-високо ниво с усъвършенствани технологии, хващаме много начални стадии на заболяването, които са оставали неоткрити. Факт е обаче, че пациентите с рак на простатата се увеличават.

"Рядко има хора с рак на простатата под 50 г. Това е заболяване, което идва с напредването на възрастта. Най-често болестта се появява при мъжете между 65 и 70 години. Ако има фамилна обремененост може да се изтегли към 45-годишна възраст периодичното изследване", обясни доц. Попов.

Той подчерта, че срамът при мъжете от ректалното туширане е съвсем нормален, защото става въпрос за една много интимна зона, наистина самият преглед има една проста логика и все още е незаменим. Той дава информация за самата структура на простатата. Все пак това е абсолютно безболезнена интервенция – не е приятна по психологически причини и не би трябвало да бъде бариера между пациента и прегледа при уролог.

Според специалиста няма магическо действие или хапче, което да служи като превенция за пикочополовата система. Трябва здравословен начин на живот – умереност във всичко и да не се прекалява с нищо. Средиземноморската диета е най-доброто решение. Огромен негативен ефект има тютюнопушенето.