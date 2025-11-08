В есенния сезон, свързан с разпространението на респираторни вируси и ларингитите, и фарингитите, и ангините са доста широко разпространени. Повече за лечението и разликата между диагнозите разказа д-р Мустафа Барзев в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

Той обясни, че детският ларингс е много по-малък от този на възрастния и най-малкото възпаление може да е причина за появата на затруднено дишане, задух, а родителите трябва да следят за „свиркащ шум” – стридор, суха лаеща кашлица. При това е препоръчително да се осигури на детето по-студен и влажен въздух и да прибегнат към навременна медицинска помощ.

Разликата между ларингит и фарингит в много от случаите протичат едновременно, но са заболявания, които поразяват два различни органа – ларингс и фарингс. Ларингсът свързва гърлото с дихателните пътища, има роля в дишането и говора. При възпалението гласните връзки също реагират – гласът се променя. Фарингит е възпаление на задната част на гърлото и оплакванията по-често свързани с болка в гърлото, засилваща се при преглъщане. Симптоматично протичат като две различни заболявания.

При вирусен ларингит до около десетия ден нещата би трябвало да се оправят, но в някои случаи гласните връзки се възстановяват значително по-бавно, обясни д-р Барзев. Ако промяната в гласа продължи повече от три седмици е препоръчителна консултация с лекар. Навременната диагностика дава шансове за навременно лечение, допълни специалистът.

Основен съвет към хората, работещи с гласа си и сблъскали се с ларингит е строг покой на гласа – без викове и без шепот. Това трябва да е придружено с хидратация с течности на стайна температура. Не се приемат напитки, които допълнително изсушават лигавицата – алкохол, обясни докторът.

При фарингит всеки вижда зачервяване на гърлото. При пушачи може да се говори за хроничен фарингит, който се обостря. Рефлуксът също може да е причина за такъв хроничен фарингит.

Д-р Мустафа Барзов подчерта, че ларингитът и фарингитът са следствие от вирусни инфекции и те са заразни. Заразяването е по въздушно-капков път. В случаите на бактериални причинители заразяването е по-трудно с близък контакт, което не значи, че не са опасни.