Изпълнителят сподели, че е бил обект на подигравки в училище
Британският изпълнител Сам Смит призна, че на едва 13 години се е подложил на липосукция поради жесток тормоз в училище. Звездата споделя, че „тежестта“, гръдният кош и постоянните подигравки са го карали да се чувства много подтиснат.
Родителите му подкрепили решението, тъй като виждали колко страда детето им. Нещата обаче не се оправили и се наложило да носи и корсет, което му създало допълнителен дискомфорт. След това е диагностициран с телесна дистрофия. Психическото му здраве се разклаща, получава дори паник атаки. След време осъзнава, че трябва да започне да се обича и намира мир.
Днес Сам Смит е един от най-разпознаваемите артисти на съвременната сцена. Песните му носят послание за приемане, любов и свобода на изразяване. Видеата му често предизвикват коментари заради провокативната му визия и артистичност.Редактор: Габриела Павлова
