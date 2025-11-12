Президентът на Русия Владимир Путин отново предизвика вълна от коментари – този път не заради политическо изказване, а заради ръката си.

По време на последната си пресконференция държавният глава се появи с подута и насинена дясна ръка, по която ясно личаха изпъкнали вени. Кадрите, разпространени в медиите, предизвикаха буря от реакции и въпроси, свързани със здравословното му състояние.

Не за първи път здравето на 73-годишния Путин става повод за спекулации. През последните години редица наблюдатели и анализатори коментират, че руският лидер може да страда от паркинсон или дори онкологично заболяване. Кремъл обаче последователно отрича всички подобни твърдения, а самият Путин неведнъж е заявявал, че се чувства „в отлична форма“.

Кремъл отрече здравето на Путин да е влошено

„Той си е здрав,“ коментират приближени до властта източници. Въпреки това снимките, показващи подутата му ръка, дадоха нов живот на слуховете. В социалните мрежи веднага се появиха най-различни теории – от хипотези за медицинска манипулация до шеговити коментари, че Путин може би е преминал някаква подмладяваща или експериментална процедура.

Причина за тези догадки е и фактът, че съвсем наскоро руският президент разговаря с китайския си колега по темата за безсмъртието и удължаването на човешкия живот – тема, която очевидно го вълнува.

Любопитното е, че не само ръката на Путин привлече вниманието на медиите. Наскоро и Доналд Тръмп попадна под светлината на прожекторите заради тъмносиньо петно на дясната си ръка – детайл, който предизвика сходна лавина от коментари и шеги в социалните мрежи.

