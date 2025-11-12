Британският премиер Киър Стармър днес обеща да „ защити една силна и независима Би Би Си“. Но той избегна да спомене заплахите на американския президент Доналд Тръмп да съди телевизионния оператор за клевета, предаде "Франс прес".

Въпреки това Стармър каза, че обществената телевизия трябва „да подреди дома си“, да „поддържа най-високи стандарти“ и „бързо да поправи грешките“.

Тръмп: Би Би Си осакати моята красива и успокояваща реч, длъжен съм да я съдя

Тръмп заплаши да поиска по съдебен път от Би Би Си обезщетение от един милиард долара за подвеждащ зрителите монтаж на негова реч, която после е била излъчена в монтирания ѝ вид в документален филм във водещата програма на британската медия „Панорама“. Документалният филм с монтираната по подвеждащ начин реч на Тръмп е бил излъчен през октомври 2024 г., преди президентските избори в САЩ.

В писмо до британската медийна компания адвокатът на американския президент даде на британския телевизионен гигант срок до 22 ч. в петък да се извини и да свали документалния филм от платформата си, като включително редактира отново речта на Тръмп така, както тя е била преди предходната редакционна намеса.

Киър Стармър, който се стреми да поддържа добри отношения с американския президент, беше попитан от британски депутат днес дали има намерение да поиска от Доналд Тръмп да оттегли делото си за клевета. Стармър внимателно избегна да отговори на въпроса, но обеща „винаги да защитава една силна и независима Би Би Си“.

„Някои хора биха предпочели Би Би Си да не съществува. Някои от тези хора седят тук“, каза той, посочвайки членове на опозицията. „Аз не съм от тях“, добави лидерът на британските лейбъристи.

„В епохата на дезинформация, аргументите за безпристрастна британска новинарска работа са по-силни от всякога“, каза Стармър, като това беше негово първо изявление по въпроса.

Редактор: Дарина Методиева