В Мексико масов протест срещу несигурността и корупцията в страната ескалира до сблъсъци с полицията. 120 души пострадаха, като 100 от тях са полицаи. Хиляди демонстранти тръгнаха от монумента на независимостта в столицата и стигнаха до централния площад, където се намира Националният дворец – резиденция и офис на президента Клаудия Шейнбаум.

Напрежението избухна, когато маскирани протестиращи събориха металните заграждения пред двореца. Полицията отвърна със сълзотворен газ и димки, а част от демонстрантите хвърляха камъни.

Един от синовете на Ел Чапо ще се признае за виновен за трафик на наркотици

Протестът, организиран основно от младежки групи от така нареченото поколение Z, беше провокиран от серия случаи на насилие, сред които убийството на кмета на град Уруaпан - Карлос Мaнсо. Демонстрантите настояват за повече сигурност и борба с корупцията.

Редактор: Цветина Петкова