Европейският съвет понижи прогнозата си за растежа на еврозоната за 2026 г., тъй като рисковете от международната търговия и геополитическите напрежения оказват натиск върху европейската икономика.

Европейската комисия очаква БВП на 20-те страни от еврозоната да нарасне с 1,2% през 2026 г., което е по-ниско от предишната прогноза от 1,4%.

Изпълнителният орган на Блока заяви, че „силно отворената“ икономика на Европа остава „податлива на продължаващите търговски ограничения“, но отбеляза, че търговските споразумения на САЩ с партньори, включително ЕС, „облекчават част от несигурността“.

„Продължаващата несигурност в търговската политика продължава да тежи на икономическата активност, като митата и нетарифните ограничения могат да ограничат растежа на ЕС повече от очакваното“, се посочва в изявление на ЕК.

За целия ЕС, състоящ се от 27 държави, Брюксел очаква растеж от 1,4% през 2026 г., което е малко по-ниско от прогнозираните през май 1,5 на сто, предаде АФП.

Въпреки несигурността, еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис изглежда оптимист. „Дори в неблагоприятна среда икономиката на ЕС продължава да расте“, каза той.

Брюксел прогнозира също, че инфлацията в еврозоната ще достигне 1,9% през 2026 г., което е повишение спрямо предишната прогноза от 1,7% за следващата година. Комисията заяви, че инфлацията в зоната на единната валута се очаква да достигне 2,1% през 2025 г., близо до целта на ЕЦБ от 2%.

Въпреки че Брюксел посочи, че ръстът на цените на храните и услугите се забавя, това е „компенсирано от нарастващата инфлация в енергийния сектор“.

Редактор: Габриела Павлова