Европейската централна банка предупреди, че финансовите институции в еврозоната трябва да бъдат готови за сериозни и непредвидими сътресения, които могат да доведат до тежки последствия за финансовите системи. С това съобщение, предадено от „Ройтерс”, ЕЦБ представи надзорните си приоритети за следващите три години.

От години банката подчертава, че секторът навлиза в нова реалност, в която шокове като търговски ограничения, кибератаки и геополитически напрежения стават все по-чести. Това изисква от банките да бъдат подготвени за широк спектър от сценарии – дори без яснота каква точно ще е следващата криза.

Според ЕЦБ финансовите институции трябва да поддържат стабилен капиталов буфер, модерна технологична инфраструктура и активно управление, което отразява реалните рискове. Надзорът също ще стане по-интензивен.

„Геополитическите напрежения, промяната в търговските политики, климатичните кризи, демографските промени и технологичните сътресения усилват структурните уязвимости. Това прави вероятността от екстремни, макар и редки събития – безпрецедентно висока“, заявиха от ЕЦБ.

Затова засилването на издръжливостта на банките към политически рискове остава водещ надзорен приоритет. Фокусът ще бъде върху умерено поемане на риск и достатъчна капитализация.

Поради ниската предсказуемост на кризите ЕЦБ планира т.нар. „обърнат стрес тест“ – тя ще зададе нива на капиталово изчерпване, а всяка банка трябва да опише сценарий, при който това би се случило.

Надзорът ще следи и как подобни сценарии биха се отразили на финансирането и ликвидността на банките. Институциите са предупредени да следят внимателно експозициите си към други държави – както чрез дейност в чужбина, така и чрез кредитиране на експортни компании и операции във валути извън еврото.

Миналата седмица стана ясно, че европейски представители обсъждат мерки за подсилване на банките, които имат големи нужди от доларово финансиране – в случай на недостиг на американската валута.

На пресконференция главният банков надзорник на ЕЦБ Клаудия Бух заяви, че ликвидните позиции на банките остават „удобни“, но зависимостта им от нестабилните финансови пазари може да се превърне в риск при криза.

По данни на ЕЦБ банките показват добра оперативна устойчивост, силна печалба и стабилно качество на активите – подпомогнати от умерен икономически растеж и стабилна инфлация. Поради това общите капиталови изисквания няма да се променят през тази година, а част от буферите дори ще бъдат облекчени. Изискването за CET1 капитал за 2026 г. остава 11,2%.

ЕЦБ предупреждава, че тази благоприятна среда едва ли ще се запази. Съществени рискове остават, особено заради напрежението в търговията между САЩ и ЕС и по-широки геополитически фактори. Засегнати могат да бъдат сектори като автомобилната индустрия, химическата и фармацевтичната, което да доведе до влошаване на качество на активите.

Финансовите пазари също са уязвими към внезапни корекции, тъй като цените на активите не отразяват напълно политическия риск.

Редактор: Ралица Атанасова