Финландският оператор на бензиностанции Teboil, собственост на руския петролен гигант „Лукойл“, обяви, че се готви да затвори всички свои бензиностанции в страната. Този ход идва след като горивото свърши в резултат на американските санкции срещу компанията майка, съобщи „Лукойл“.

Според сайта си Teboil притежава 430 бензиностанции във Финландия, което е приблизително една пета от общо 2 250 станции в страната според доклад от 2024 г. на индустриална организация.

„Станциите ще бъдат затваряни поетапно, след като горивото свърши“, се посочва в изявление на компанията.

През миналия месец САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ заради войната на Москва в Украйна, което наруши международния бизнес на компанията. Финландската верига бензиностанции е първият международен актив на „Лукойл“, който обявява затваряне в резултат на санкциите.

На други места руският гигант обяви форсмажор за находището си West Qurna 2 в Ирак, след като страната спря всички плащания в брой и за суров петрол заради западните санкции.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп даде разрешение на потенциални купувачи да преговарят с „Лукойл“ за закупуване на негови активи извън Русия, а Teboil очаква „Лукойл“ да продаде веригата.

Финландският орган за финансов надзор (FIN-FSA) миналия месец посочи, че банките и други финландски институции, подлежащи на неговите регулации, трябва да бъдат внимателни при взаимодействие с „Лукойл“ и компании, пряко или непряко притежавани от него.

Редактор: Румен Лозанов