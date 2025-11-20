Високопоставена американска делегация, водена от министъра на армията и сухопътните сили на САЩ Даниъл Дрискол, е на посещение в Киев за срещи с украинския президент Володимир Зеленски и премиера Юлия Свириденко. Според американското посолство мисията е за "установяване на фактите" и идва на фона на засилени дипломатически усилия за край на войната, както и на спекулации за нов мирен план, който може да включва отстъпване на територии.

Ново мирно предложение на САЩ: Украйна да отстъпи свои територии на Русия и да намали армията си

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна днес в Киев с представителите на Пентагона, като преди това беше на посещение в Турция, където разговаря с президента Реджеп Ердоган. Украинският държавен глава посочи, че само Съединените щати и президентът Доналд Тръмп имат достатъчно мощ, за да спрат най-накрая войната.

"Това е най-високопоставеното посещение от Пентагона в Украйна през втория мандат на Тръмп. Това е много значима визита, особено защото министърът на сухопътните сили Дан Дрискол се ползва с голямо доверие във висшите ешелони на Пентагона и в Белия дом. Видяхме съобщения, че американците вероятно работят с руски представители по "мирен план", разработен съвместно с Москва и някои от по-скептично настроените към Украйна събеседници във Вашингтон", коментира анализаторът от Центъра за Евразия на Атлантическия съвет Андрю Д`аниери.

По-късно американският министър на сухопътните войски Даниъл Дрискол се срещна и с министър-председателя на Украйна Юлия Свириденко.

"Радвам се да приветствам министъра на сухопътните войски на САЩ Даниъл Дрискол по време на първото му посещение в Украйна. Тази визита предоставя възможността на американската администрация да оцени ситуацията на място и да види последствията от руската агресия", написа Свириденко в "Телеграм".

"В момент, когато Русия продължава да убива нашия народ, да взема на прицел жилищни сгради с ракети и да поразява критична инфраструктура, стратегията за прилагане на натиск върху Русия остава ефективна", добави тя. Украинският премиер изрази мнението, че засилването на санкциите е от съществено значение за намаляването на способностите на държавата нападател да провежда агресивна война.

Свириденко също потвърди, че американско-украинският инвестиционен фонд за възстановяване на Украйна ще достигне 200 млн. долара до края на следващата година, а чрез съфинансирането на проекти ще бъдат инвестирани милиони долари в страната.

Редактор: Цветина Петкова