Най-смъртоносният удар срещу Украйна през последните 2 месеца беше нанесен през нощта срещу сряда от руските военни. Най-много загинали има в Тернопол, след като две многоетажни жилищни сгради бяха разрушени от крилати ракети и избухнал пожар. Атаките засегнаха и други градове, като общо Русия е изстреляла 470 ударни дрона и 48 ракети. Спасителите продължават да разчистват отломките, докато властите съобщават за ранени и разрушения в Харков, Киев, Лвов, Николаев, Донецк, Днепровска и други области.

„Има още по-нови данни – 26 са загинали, 93 са ранени, като 18 от тях са деца”, каза Оля Сорока от Лвов, която е преподавател по български език в Лвовския национален университет „Иван Франко”.

25 загинали и близо 92 ранени при руски среднощни атаки по Украйна

По думите ѝ тази нощ е била по-спокойна, но атаките в цялата страна продължават. „Украйна е подложена на всекидневен терор. Ние живеем постоянно в този тормоз”, разказа тя.

Сорока допълни, че хората са много изтощени. „Понякога въздушните тревоги са всяка нощ или се обявяват 2-3 пъти на нощ. Мисля, че такава е идеята — да се изтощят хората, да се изтормозят психически”, каза украинката.

По думите ѝ хората не винаги реагират при въздушна тревога. „След втората или третата такава тревога ти искаш просто да спиш, защото сутринта трябва да отидеш на работа, трябва да си готов. Ако имаш деца, трябва да подготвиш децата за градината, за училището, да ги заведеш”, разказа Сокора.

„В последно време Русия се активизира в североизточната част на Украйна, особено в Харковска, Днепровска и Запорожка облас. Два района в Харков с 40 000 жители останаха без ток”, заяви проф. Михаил Станчев в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той обясни, че по данни на кметството в Харков има поражения по 57 сгради. Около 8 000 души вече имат ток.

„При нас пуснаха парното. Не е много топло, но все пак може да се живее в такива условия”, каза проф. Станчев.

„За съжаление има пострадали и загинали — в това число и три деца. В областта около 10 села бяха бомбардирани”, допълни той. И отбеляза, че ударите са главно вечерта и през нощта.

Проблеми има и с транспорта. „Спасява ни метрото – единственото, което засега работи”, обясни проф. Станчев.

