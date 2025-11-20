Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия прие резолюция, според която Иран трябва да информира агенцията без забавяне за състоянието на запасите си от обогатен уран и бомбардираните през юни от САЩ ирански ядрени обекти. Това съобщиха дипломати на закритото заседание, предаде "Ройтерс".

Четири страни внесоха резолюция, призоваваща Иран да поднови сътрудничество с ядрения регулатор МААЕ

Целта на резолюцията е основно да поднови и внесе промени в мандата на МААЕ да докладва за аспекти на ядрената програма на Иран, но също така се посочва, че Техеран трябва бързо да предостави на агенцията желаните отговори и достъп до ядрените обекти, 5 месеца след въздушните удари, нанесени от Израел и САЩ.

Редактор: Ивайла Митева