Снимка: iStock
Ядрената агенция прие резолюция, според която Техеран трябва да предостави отговори и достъп до обектите си
Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия прие резолюция, според която Иран трябва да информира агенцията без забавяне за състоянието на запасите си от обогатен уран и бомбардираните през юни от САЩ ирански ядрени обекти. Това съобщиха дипломати на закритото заседание, предаде "Ройтерс".
Четири страни внесоха резолюция, призоваваща Иран да поднови сътрудничество с ядрения регулатор МААЕ
Целта на резолюцията е основно да поднови и внесе промени в мандата на МААЕ да докладва за аспекти на ядрената програма на Иран, но също така се посочва, че Техеран трябва бързо да предостави на агенцията желаните отговори и достъп до ядрените обекти, 5 месеца след въздушните удари, нанесени от Израел и САЩ.Редактор: Ивайла Митева
