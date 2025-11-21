Полицай застреля мъж на летището в Сейнт Луис, след като извадил нож, предаде "Асошиейтед прес".

По думите на говорителката на полицията произшествието е станало около 1 ч. Униформени на международното летище "Ламбърт" забелязали мъж в зона, в която не трябвало да се намира и която отказал да напусне.

Когато служителите се опитали да го отведат, той извадил нож. Полицаите използвали електрошокови устройства, но мъжът продължил да се приближава към тях. Тогава един от служителите го застрелял.

Редактор: Габриела Павлова