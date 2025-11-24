Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Федералната авиационна администрация предупреди големите авиокомпании за „потенциално опасна ситуация“
Съединените щати са готови да започнат нова фаза от операции срещу Венецуела. Това ще стане в следващите няколко дни. Информацията е на агенция "Ройтерс", която казва, че има четирима източници на държавна служба в администрацията на президента Доналд Тръмп.
Не е ясно по какъв график се движи предстоящата операция. Не се знае още дали Тръмп е взел окончателно решение за действие.
Мадуро и Тръмп - готови да се срещнат лично
Струпване на военни сили в Карибите е в ход от месеци. Американският президент е разрешил тайни операции на ЦРУ във Венецуела.
Федералната авиационна администрация на САЩ в петък предупреди големите авиокомпании за „потенциално опасна ситуация“ при полети над Венецуела и ги призова да бъдат предпазливи. Три международни авиокомпании отмениха полети от страната през уикенда.Редактор: Цветина Петкова
