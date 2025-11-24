Април 2019 г. - ражда се нова визия за най-страшния мотел в Америка. Вижай Мехар, който има солиден опит в хотелската индустрия, решава да стартира свое собствено начинание – проект, който да прави разлика. Мотелът предлага на гостите уникално и незабравимо преживяване.

Мехар е от Лас Вегас е работил като главен готвач в 5 звездни хотели с престижна репутация в Доха – Катар, Австралия и Канада. Той обаче мечтае да предлага на клиентите най-доброто, по свой начин. Така решава да създаде световноизвестния Мотел "Клоун" в Тонопа, Невада.

Снимка: Getty Images

След това Мехар започва да изгражда своята мечта около мотела с ентусиазъм, който граничи с обсесия. В резултат на това той непрекъснато мисли и променя съществуващия вече стар мотел, като реализира нови и интересни идеи.

Първата стъпка е 360-градусов ремонт на екстериора – фантастична комбинация от клоунски цветове, точки и цирково излъчване. След това той въвежда множество допълнителни детайли. Мехар прави мотела по-мощен и готов да предложи на всеки гост незабравим престой. За да придаде емблематичен щрих на креативния ремонт, той създава образа на Клоуна Джоли като нова марка. Инсталира две фигури на Клоуна Джоли с височина по 19 фута на сградата.

Снимка: Getty Images

Неговите тематични стаи – „Екзорсистът“, „Петък 13-ти“, концепцията за „Хелоуин“, „То“, „Fear Unlimited“ и наскоро добавената стая „Чъки“ – добавят още по-ужасяващо преживяване в най-страшния мотел в Америка.

Have you ever been to CLOWN MOTEL in Nevada?



We've heard some very scary and disturbing stories from people who did.

By exploringwithjosh pic.twitter.com/yu8zna8Ye8 — Hollywood Horror Museum (@horrormuseum) January 23, 2023

Но иновациите на Мехар не спират дотук. Той започва разширяване на Музея на клоуна, за да го направи по-забавен, дори образователен и изцяло вълнуващ. Преди това мотелът разполага с колекция от около 800 клоуна, а днес броят достига над 6500. Те са разположени във фоайето и стаите и създават пъстър и доста зловещ чар на хотела.

666 likes and I’ll stay in the clown motel in Nevada next year pic.twitter.com/BvZBoNUBpq — CM Tusk (@MrCMTusk) May 29, 2025

Името „световноизвестният Клоун Мотел“ вече не е просто забележителност на световната карта. Мотелът се смята за център на паранормална активност, като гостите и ловците на духове съобщават за необясними гласове, стъпки и трептящи светлини.

Също така е притегателен център не само за ловци на духове, паранормални изследователи, любители на страховити забавления, но и ютюбъри, режисьори на хорър филми, фенове на клоуните и много други.