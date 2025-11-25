Рупърт Гринт даде своята благословия на Аластер Стаут, като той наследява ролята на Рон Уизли.

Младият британски актьор беше избран за ролята на малкия магьосник в новия сериал на HBO за Хари Потър през май, заедно с Доминик Маклафлин като Хари и Арабела Стантън като Хърмаяни Грейнджър.

37-годишният Гринт пожелае всичко най-добро на Аластер.

"Просто искам да ги прегърна": Даниел Радклиф с мило послание към новите Хари Потър, Рон Уизли и Хърмаяни Грейнджър

„Написах му писмо, преди да започнат снимките, предавайки му щафетата, така да се каже“, каза актьорът пред BBC, като нарече новия сериал "наистина вълнуващ". Поредицата ще адаптира всяка от седемте книги на Дж. К. Роулинг за героите от училището за магии "Хогуортс".

„Наистина съм заинтригуван. Доста е странно да видя, че цикълът да се повтаря“, каза той. „Много се забавлявах, влизайки в този свят, и се надявам, че и той ще има същото преживяване. Наистина се радвам за него“.

Когато Страут, Маклафлин и Стантън бяха избрани за роли през май, Гринт каза, че новината го е върнала назад във времето, когато той и неговите колеги Даниел Радклиф и Ема Уотсън, които изиграха Хари и Хърмаяни, са получили ролите.

harry potter cast announcement first look



2000 x 2025 pic.twitter.com/BnRG5X0PLb — ً (@americanreqiuem) May 27, 2025

„Беше нещо голямо. Все още помня всяка секунда“, сподели Гринт. И отново се обърна към бъдещия Рон: „Това е голям момент и просто искам той да му се наслади. Ще бъде страхотно и забавно."

На въпроса дали смята, че с Аластер си приличат, Рупърт каза: "Има известна семейна прилика", визирайки семейство Уизли от поредицата.