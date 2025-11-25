Ако европейците и американците продължат да проявяват нерешителност, Путин ще се възползва от това, каза в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS” проф. Михаил Станчев, преподавател в Харковския университет.

Според него прекратяването на войната в Украйна изглежда по-реалистично след последния вариант на мирния план, в който се намесиха европейските лидери и американската делегация, която присъстваше в Женева вчера. “Има надежда да се постигнат някакви примирителни позиции”, смята той.

“Президентът на Украйна Володимир Зеленски и представителят в ООН категорично казаха, че Украйна не продава земята си и в никакъв случай няма да ограничи сигурността си”, сподели проф. Станчев.

По думите му е ясно, че руснаците искат да им бъдат отстъпени Херсонска, Запорожка и Донецка област, както и целият Донбас: “Мисля, че на тази тема няма да бъдат постигнати никакви преговори”.

“Ако европейците, американците и украинците се договорят за нещо, тогава Русия отново ще се направи на “умна” и ще каже, че тепърва изучава този план. Те се правят, че не знаят за него. С какво изпратиха Кирил Дмитриев да се срещне със Стив Уиткоф и Марко Рубио? Точно с този план”, обясни проф. Станчев.

Преподавателят коментира, че руските наративи са ясни и затова европейците категорично им се противопоставиха: “Това не е план на мира, това е план за продължаване на войната. Ако европейците и американците продължат да проявяват нерешителност, Путин ще се възползва от това. Той каза, че Русия е готова да преговаря, но военните действия няма да бъдат спрени”.

“В първоначалния си вид планът на Белия дом беше по-скоро в подкрепа на Русия. След поправките е приемлив и даже, независимо, че няма да бъдат приети всичките точки, е база за преговори. Стига руснаците да се съгласят, но няма да го направят”, смята проф. Станчев.

Редактор: Ивайла Митева