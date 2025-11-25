Снимка: iStock
По случая са арестувани трима украински граждани
Почина младежът, намушкан с нож в "Студентски град", научи NOVA.
По случая са арестувани трима украински граждани. Източници съобщиха за NOVA, че извършителят на деянието е непълнолетен. В момента текат процесуални действия.
Инцидентът е от неделя. По информация от разследването младежът е бил откаран в Окръжна болница в София с опасност за живота.
