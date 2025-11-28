Най-малко 94 души са жертвите на пожара в жилищен комплекс във Хонконг. Други 76 са ранени, а десетки се водят за безследно изчезнали. Огънят обхвана високите жилищни блокове в сряда и излезе извън контрол. И в момента пожарникарите продължават да претърсват отломките от блоковете за блокирани хора.

Късно в четвъртък оцелял беше изведен от 16-ия етаж на една от кулите.

Расте броят на жертвите на мощния пожар в жилищни блокове в Хонконг

„Надявам се да намерят още оцелели в сградата. Мисля, че пожарникарите направиха най-доброто. Това е ужасно бедствие, което не трябваше да се случва”, заяви Джаки Куок.



„Много е тъжно. Живях тук 30 години”, сподели Джанис.

По първоначална информация причина за избухването на огромния пожар са лесно-запалими материали, включително скеле от бамбук, използвани за ремонт на фасадата.



