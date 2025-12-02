Учени от Университета Кюшу и други институции установили, че по-високият прием на кисело мляко е свързан с по-нисък риск от загуба на зъби. Изследването е проведено от Джиеле Ма и колегите му.

Загубата на зъби при възрастните е нежелана и обикновено е резултат от травма, кариес или заболяване. Една от най-честите причини е пародонтитът – сериозна инфекция на венците, която уврежда меките тъкани. Ако не се лекува, може да унищожи костта, поддържаща зъбите. Пародонтитът може да доведе до разклащане на зъбите и в крайна сметка до загуба на зъби, но до голяма степен може да се предотврати с подходяща устна хигиена.

В това проучване изследователите оценили дългосрочната връзка между консумацията на кисело мляко и здравето на устната кухина. Те изследвали 1967 възрастни японци на възраст 40–79 години, които преминали стоматологични прегледи през 2012 г. От тях 1469 участници били преоценени през 2017 г., за да се установи загубата на зъби, дефинирана като загуба на два или повече зъба за период от 5 години.

Консумацията на кисело мляко и млечни напитки от участниците е оценена чрез въпросник за храненето. Изследователите също така анализирали слюнчената микробиота на участниците, за да проучат възможните биологични механизми.

Резултатите сочат, че хората, които редовно консумират кисело мляко, имат по-нисък риск от загуба на зъби. Защитният ефект е частично повлиян от наличието и тежестта на заболявания на венците, но не и от предишни случаи на кариес.

