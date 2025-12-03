Огромна верижна катастрофа с участието на над 50 коли на магистрала в щата Индиана, САЩ. Инцидентът е станал на 1 декември.

След като е паднал обилен сняг, изведнъж видимостта рязко намаляла, което довело и до сблъсъка на толкова много превозни средства.

Верижна катастрофа с над 30 коли в САЩ, има ранени (СНИМКИ)

Няма пострадали хора.

Магистралата е останала затворена за 6 часа, а спасители е трябвало да изтеглят блокираните автомобили с пътна помощ.

Редактор: Ина Григорова