Зрелищно природно явление през последните дни преобрази пейзажа на Рио де Жанейро – няколко редки палми талипот разцъфнаха. Дърветата са известни с това, че цъфтят веднъж в живота си, а съцветието им е едно от най-големите в света.

Тези величествени дървета, които могат да достигнат над 20 метра височина, се нуждаят от 30 до 80 години, за да произведат един единствен цвят. Те произхождат от Индия и Шри Ланка, а видът е внесен в Бразилия през 60-те години на ХХ век от прочутия ландшафтен архитект Роберто Бурле Маркс.

С мирис на потни чорапи и развалено сирене: Цъфна гигантското "трупно цвете" в Ню Йорк (ВИДЕО)

Растението умира по естествен път около година след разцъфтяването си, с което приключва десетилетния му растеж.

В Ботаническата градина на Рио има три палми талипот, но само две в момента са в разцвет. Третата е засадена само преди година, което означава, че посетителите няма да видят това рядко зрелище още няколко десетилетия. Последното разцъфтяване на палмите е било през 2010 г.

Пустинята разцъфна: Едно от най-сухите места на Земята се покри с диви цветя (ВИДЕО)

По-голяма група палми талипот в парка „Атеро до Фламенго“ също е започнала да цъфти, макар че не всички дървета правят това едновременно. Атмосферните условия могат да повлияят на процеса на съзряването им, посочват експерти.

Но приключването на цъфтежа не означава край за тези забележителни палми. В Ботаническата градина дърветата се отсичат в основата, което позволява да се появят нови млади фиданки, за да продължат цикъла.

Редактор: Станимира Шикова