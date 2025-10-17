Едно от най-суровите и безмилостни места на планетата – Атакамската пустиня в Чили – се е превърнало в неочаквано и хипнотизиращо цветно чудо. Обикновено обгорена от слънцето, безжизнена и прашна, тази година пустинята буквално цъфти.

Над 200 различни вида диви цветя са покрили земята с пъстър „жив килим“, видим от километри. Снимки и кадри от високо показват пейзаж, който изглежда като от фантастичен филм – море от цветове, където доскоро е имало само прах и камъни.

Причината за това природно чудо са необичайно интензивните валежи по време на южното зимно полугодие. Там, където обикновено падат едва 15 мм дъжд годишно, само през август са отчетени цели 12 мм.

Това е било достатъчно, за да „събуди“ хилядите семена, скрити дълбоко под повърхността на пясъка. С това започва и магията – рядко природно явление, което местните наричат „desierto florido“ (цъфтяща пустиня). Вълшебното състояние на пустинята трае само няколко седмици, затова и интересът от туристи, учени и фотографи е огромен. Всеки иска да зърне с очите си невъзможното – цъфтяща Атакама.

Повече гледайте във видеото.

