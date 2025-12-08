Очаква се бившият министър на отбраната на България и бивш външен министър Николай Младенов да оглави изпълнителния комитет, който се предвижда да бъде създаден като част от следвоенната управленска структура на Ивицата Газа. Това съобщават пред „Файненшъл таймс“ двама души, запознати с подготовката, пише БГНЕС.

Изпълнителният комитет, който първоначално не е бил споменат в плановете за Газа, се очаква да координира работата между Съвета за мир и палестински технократичен комитет, натоварен с ежедневното управление на Ивицата.

Николай Младенов: Европа в момента не може да излезе с единна позиция за бъдещето на Газа

Източници съобщават, че бившият премиер на Великобритания Тони Блеър е отпаднал от разглеждането за „Съвета за мир“ в Газа на Доналд Тръмп след възражения от няколко арабски и мюсюлмански държави.

Блеър беше единственият човек, посочен за съвета, когато американският президент представи своя 20-точков план за прекратяване на войната между Израел и „Хамас” в края на септември, като Тръмп го определи като „много добър човек”. По това време Блеър определи плана на Тръмп като „смел и интелигентен” и заяви, че ще се радва да участва в съвета, който трябва да се председателства от американския президент.

Въпреки това някои арабски и мюсюлмански държави изразиха възражения срещу участието на Блеър, отчасти заради увреждането на репутацията му в Близкия изток заради твърдата му подкрепа за водената от САЩ инвазия в Ирак през 2003 г. Съществуваха и опасения, че палестинците ще бъдат маргинализирани в управленската структура.

Тръмп призна, че може да има възражения срещу назначаването на Блеър още през октомври, като каза: „Винаги съм харесвал Тони, но искам да разбера дали е приемлив избор за всички.“

Блеър, който служи като пратеник за Близкия изток след напускането на „Даунинг стрийт” през 2007 г., работи по плановете за Газа повече от година в личен капацитет чрез Института на Тони Блеър, формулирайки своите идеи. Той координираше действията си с Джаред Къшнър, зет на Тръмп и пратеник на САЩ за Близкия изток по време на първия мандат на президента.

Офисът на Блеър е отказал коментар пред „Файненшъл таймс“, но негов съюзник заявява, че бившият премиер няма да участва в „Съвета за мир“. „Той ще се състои от действащи държавни ръководители, а под него ще има по-малък изпълнителен съвет“.

Очаква се Блеър да заеме място в изпълнителния комитет заедно с Къшнър и съветника на Тръмп Стив Уиткоф, както и с висши представители от арабски и западни държави, добави същият източник.

Друг източник, запознат с дискусиите, отбелязlа, че Блеър все още може да има роля в бъдещите управленски структури за Газа. „Той все още може да има роля в друга функция и това изглежда вероятно“, казва източникът. „Американците го харесват, а израелците също“.

Планът на Тръмп за прекратяване на конфликта в Газа е в голяма степен блокиран от обявяването му преди повече от два месеца заедно с крехко примирие, като ивицата остава разделена между контролирани от „Хамас” и от Израел райони.

Когато президентът представи плана, той заяви, че другите членове на „Съвета за мир“ ще включват държавни ръководители и ще бъдат обявени „в следващите няколко дни“. До момента обаче няма направени назначения.

