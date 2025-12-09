Още през 1912 година астрономите осъзнават, че галактиката Андромеда – тогава смятана само за мъглявина – се движи към нас. Един век по-късно, използвайки космическия телескоп „Хъбъл“, астрономите измерват страничното движение на Андромеда и установяват, че то е толкова незначително, че директен сблъсък с Млечния път изглежда почти сигурен.

Такъв сблъсък би предизвикал "буря" от раждане на звезди, свръхнови и може би би изхвърлил нашето Слънце в друга орбита. Симулациите сочеха, че това е толкова неизбежно, колкото са „смъртта и данъците“ - както Бенджамин Франклин.

Но ново изследване, използващо данни от „Хъбъл“ на NASA и космическия телескоп „Гая“ на Европейската космическа агенция (ESA), поставя под съмнение тази теория.

Учените, комбинирайки наблюдения от двата телескопа, преразглеждат отдавнашната прогноза за сблъсък между Млечния път и Андромеда. Те установяват, че той е много по-малко неизбежен, отколкото досега се е смятало.

Снимка, Андромеда: iStock

Тил Савала, астроном от Университета в Хелзинки, Финландия, и водещ автор на проучването , публикувано в списание Nature Astronomy , казва, че сега разполагат с най-пълното изследване по този въпрос, като се вземат предвид и всички детайли, които не са сигурни.

В екипа участват учени от Университета в Дърам, Великобритания; Университета в Тулуза, Франция; и Университета на Западна Австралия.

Изследователите установяват, че има приблизително 50% шанс двете галактики да се сблъскат през следващите 10 милиарда години. Заключението им се основава на компютърни симулации, използващи най-новите наблюдателни данни.

Савала подчертава, че предвиждането на дългосрочното бъдеще на галактичните взаимодействия е изключително несигурно, но новите открития поставят под въпрос предишния консенсус и предполагат, че съдбата на Млечния път остава отворен въпрос.

„Дори използвайки най-новите и точни налични данни, бъдещето на Местната група от няколко десетки галактики остава неясно. Любопитно е, че откриваме почти еднаква вероятност за широко популяризирания сценарий на сливане или за алтернатива, при която Млечният път и Андромеда остават непокътнати“, казва Савала.

Снимка, Млечният път: iStock

Сблъсъкът между двете галактики изглеждаше много по-вероятен през 2012 г., когато астрономите Роеланд ван дер Марел и Тони Сон от Научния институт за космически телескопи в Балтимор, Мериленд, публикуваха подробен анализ на наблюдения от „Хъбъл“ за период от 5 до 7 години, показващ пряк удар най-късно след 5 милиарда години.

„Иронично е, че въпреки добавянето на по-прецизни данни от „Хъбъл“ през последните години, сега сме по-малко сигурни за изхода на евентуален сблъсък. Това се дължи на по-сложния анализ и на факта, че разглеждаме по-пълна система. Но единственият начин да стигнем до нова прогноза за съдбата на Млечния път е с още по-добри данни“, казва Савала.

100 000 симулации тип „краш тест“

Астрономите са разгледали 22 различни променливи, които могат да повлияят на потенциалния сблъсък между нашата галактика и съседната, и са провели 100 000 симулации тип Монте Карло*, обхващащи период от 10 милиарда години в бъдещето.

„Тъй като има толкова много променливи, всяка със своята грешка, това води до доста голяма несигурност за изхода. Това води до заключението, че шансът за пряк сблъсък е само 50% в рамките на следващите 10 милиарда години“, казва Савала.

„Млечният път и Андромеда ще останат в една и съща равнина, докато обикалят една около друга, но това не означава, че трябва да се сблъскат. Все още могат да се разминат“, добавя той.

Изследователите са разгледали и влиянието на орбитите на голямата спътникова галактика на Андромеда – М33 , и на спътниковата галактика на Млечния път – Големия магеланов облак (LMC).

Снимка, M33: iStock

„Допълнителната маса на спътника М33 дърпа Млечния път малко повече към себе си. В същото време показваме, че LMC тегли Млечния път извън орбиталната равнина и го отдалечава от Андромеда. Това не означава, че LMC ще ни спаси от сливането, но прави вероятността малко по-ниска“, казва Савала.

Снимка, Големият магеланов облак: iStock

В около половината от симулациите двете главни галактики се разминават на разстояние около половин милион светлинни години (пет пъти диаметъра на Млечния път). Те се отдалечават, но по-късно отново се приближават и в далечното бъдеще се сливат. Постепенното затихване на орбитата се причинява от процес, наречен динамично триене между огромните халота от тъмна материя, които обграждат всяка галактика в началото.

В повечето от останалите случаи галактиките дори не се доближават достатъчно, за да действа ефективно динамичното триене. В този случай двете галактики могат да продължат своето орбитално танго много дълго време.

Новият резултат също така оставя малък шанс от около 2% за директен сблъсък между галактиките само след 4 до 5 милиарда години. Като се има предвид, че затоплящото се Слънце ще направи Земята необитаема приблизително след 1 милиард години, а самото Слънце най-вероятно ще изгасне след 5 милиарда години, сблъсъкът с Андромеда е най-малкият от космическите ни проблеми.

*Метод на Монте Карло

Математически метод или изчислителен алгоритъм, който използва повтарящи се случайни извадки, за да моделира, анализира и определи вероятността от възможни изходи на сложни системи или процеси с висока степен на неопределеност и случайност.

