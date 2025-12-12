Дженифър Лорънс и Джош Хъчърсън ще да повторят ролите си на Катнис Евърдийн и Пийта Меларк в предисторията на „Игрите на глада “, озаглавена „Игрите на глада: Изгревът в деня на жътвата“, съобщиха световните таблоиди.

Филмът е базиран на най-новия роман на Сюзън Колинс и проследява събитията от 50-те Игри на глада, 24 години преди Катнис и Пийта за първи път да влязат на полето на смъртта като трибюти за Окръг 12 заедно с Хеймич Абърнати като техен ментор. Историята се фокусира върху преживяванията на Хеймич в игрите, когато е на 16 години, а Джоузеф Зада поема ролята на младия мъж, изигран от Уди Харелсън в оригиналната филмова поредица.

Все още се пази в тайна как точно Лорънс и Хътчърсън ще се появят в новата лента. Но читателите на поредицата знаят, че техните любими герои се появяват заедно с Хеймич в епилога, което подсказва за някакъв вид ретроспекция.

По-рано, през ноември, Хътчърсън сподели в интервю, че би искал да се завърне на снимачката площадка, заедно Франсис Лорънс, който е режисьор на поредицата, с Дженифър Лоурънс, Лиъм Хемсуърд и Уди Харлсън.

"Няма да има нужда да бъда убеждаван, бих бил там на мига. Това би било сбъдната мечта. Сбъдват ли се мечтите? Понякога. Понякога не. Понякога, да", допълни той.

Премиерата на "Игрите на глада 5" е насрочена за 20 ноември. Сценарист на лентата е Били Рей.

Петте филма от поредицата досега са събрали над 3,3 милиарда долара в боксофиса.

В „Изгрев на жътвата“ участват още Ел Фанинг като по-млада версия на Ефи Тринкет (първоначално изиграна от Елизабет Банкс); Ралф Файнс играе президента Кориолан Сноу (преди това изигран от Доналд Съдърланд в оригиналните филми и Том Блайт в предисторията на „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“); Кийрън Кълкин е телевизионният водещ Цезар Фликърман (преди това изигран от Стенли Тучи); и Джеси Племънс е Плутарх Хевънсби (преди това изигран от Филип Сиймур Хофман). Келвин Харисън-младши, Глен Клоуз, Мая Хоук, Маккена Грейс, Били Портър, Уитни Пийк, Бен Уанг, Моли Маккан, Айона Бел и Пърси Дагс IV допълват звездния актьорски състав.

На този етап няма информация за Лорънс и Хъчърсън от страна на студиото.