Експертите по емоционална интелигентност са определили 11 фрази, които наистина интелигентните хора избягват да използват, тъй като подобни твърдения могат да бъдат унизителни, да провокират конфликт или напълно да обезценят другия човек.

Според клиниката Positive Reset Eatontown в САЩ, фрази като „Твърде си чувствителен“ или „Прекаляваш с реакцията“ всъщност карат човек да се съмнява в чувствата си. „Тези думи ви казват, че емоционалната ви реакция е грешна или неподходяща“, обяснява клиниката.

А когнитивно-поведенческата терапевтка Лиза Джонстън добавя: твърдението „Успокой се“ почти винаги има обратен ефект. „Казването на някого да се успокои само засилва емоционалното му състояние и провокира защитна реакция“, казва тя.

►Фразите, избягвани от разумните хора, включват още:

• „Аз съм такъв, какъвто съм“ - защото това отрича развитието;

• „Казах ти“ - фраза, която само засилва чувството за провал;

• „Не е твоя работа“ - прекалено агресивно поставяне на граници;

• „Никога няма да успееш“ - деморализиращ израз;

• „Не е мой проблем“ - сигнал за липса на партньорство;

• „Несправедливо е“ - оплакване, което не води до практически резултат;

• „Не е част от длъжностните ми задължения“ - позиция, която блокира развитието.

Психолозите отбелязват, че хората с висока емоционална интелигентност заменят грубия език с конструктивен, не подценяват чувствата на другите и използват общуването, за да укрепват, а не да разрушават взаимоотношенията.

Редактор: Габриела Павлова