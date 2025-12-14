Генетиката вече не е само за диагностика на редки и наследствени заболявания. Д-р Ирена Брадинова, началник на генетична лаборатория в „Майчин дом“, разкри как знанията за нашите гени могат да ни помогнат да бъдем по-здрави, да избираме най-подходящия спорт и дори да оптимизираме начина, по който се събуждаме.

В предаването „Пулс“ д-р Брадинова обясни, че генетичните тестове не са само за болни, а и за клинично здрави хора. Чрез тях може да се открият генетични предразположения към заболявания на сърдечно-съдовата система, злокачествени болести или други здравословни рискове.

Специалистът обясни, че активността на гените може да се променя под влияние на фактори от околната среда, начин на живот и дори мисленето ни – процес, известен като епигенетика. Това означава, че наследствената предразположеност може никога да не се прояви, ако се води здравословен начин на живот.

Д-р Брадинова посочи, че генетичните тестове могат да помогнат за избор на най-подходящия спорт, като се отчита преобладаването на мускулни влакна и начинът на възстановяване след натоварване. Така тренировките стават по-ефективни и по-малко травматични.

Генетичната информация може да ни помогне да разберем как организмът ни обработва кофеин и алкохол, както и чувствителността към различни вещества. Така всеки човек може да избере индивидуален режим за безопасна консумация и по-добро здраве.

„Генетичната информация трябва да се използва като ключ към по-добър начин на живот, а не като присъда“, подчерта д-р Брадинова. Правилната интерпретация на тестовете дава възможност да се предприемат превантивни мерки и да се оптимизира здравословният ни ритъм.

Според генетика, времето със семейството и приятелите, музиката и домашните любимци са също от значение за поддържането на здраво сърце и баланс в живота. „Обичайте и се грижете за другите – това влияе не само на околните, но и на нашето вътрешно-сърдечно здраве“, добавя тя.

Генетиката предлага инструменти за персонализиран подход в здравето, спорта и начина на живот. С правилна интерпретация и грижа за себе си можем да превърнем знанията за нашите гени в реална полза за здравето и благополучието ни.

