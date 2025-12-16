За пръв път в историята на Антарктида се проведе маратон по бягане назад. Идеята хрумна на група маратонци, които скучаели докато очаквали да бъдат прибрани от най-студения континент.

Докато чакаха полета си от глетчера Юниън, само на 600 мили от Южния полюс, който трябваше да ги отведе от Антарктида до Пунта Аренас в Южно Чили, екстремните спортисти решиха да прекарат времето си по по-забавен начин и да направят единственото логично нещо – да организират бягане на една миля назад.

Състезателите трябваше да се борят не само с вледеняващия студ на Антарктида, но и да запазят равновесие върху замръзналия сняг, докато изминават трасето от една миля на заден ход. Имаше няколко подхлъзвания, а някои от участниците допълнително усложниха предизвикателството, като бягаха в карнавални костюми, включително на снежен човек и пингвин.

Както във всяко състезание имаше и победители. При мъжете титлата грабна Фредерик Обри от Монреал, Канада. Сънародничката му Ейми Елет пък спечели надпреварата при жените.

Екстремните маратонци бяха на Антарктида за уикенда заради Антарктическия леден маратон, който се проведе в събота.

Редактор: Станимира Шикова