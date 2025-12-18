Дъждове на иранския остров Ормуз в Иран превърнаха брега на Червен плаж във впечатляваща гледка. Този природен феномен се дължи на стичащите се по брега води, оцветени в наситено червени нюанси. Те усилват наситеността на богатата на желязо почва на острова и я отмиват в морето.

Heavy rains have turned an Iranian beach on Hormuz Island bright red after iron-oxide-rich soil from the area washed into the sea. pic.twitter.com/07lwRkdNn9 — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 17, 2025

Плажът е известен с яркочервения си пясък и скали, които се формират от високите концентрации на железен оксид. Когато завали дъжд, потоци червена почва се стичат към брега и оцветяват както плажа, така и водата наоколо. Така се създава рязък контраст със сините води на Персийския залив.

Rivers of Blood in Iran:On Hormuz Island, heavy rains turned Red Beach into a crimson mess.



The sand and water are bright red due to the high iron oxide content in the soil, creating the appearance of real blood flows. pic.twitter.com/gictdyeGvq — F̳̿͟͞l̳̿͟͞i̳̿͟͞c̳̿͟͞k̳̿͟͞ ™ (@Flick1_) December 18, 2025

Зрелището често привлича туристи, фотографи и вниманието на социалните медии. Освен визуалната си привлекателност, червената почва се изнася в ограничени количества и се използва в производството на козметика, пигменти и някои традиционни продукти.

Ормуз се намира в едноименния проток, където Персийският залив се среща с Оманския залив, на около 1080 километра южно от столицата на Иран, Техеран. Валежите са сравнително редки на сухия остров и се случват главно през зимата и ранната пролет.

Редактор: Ивайла Маринова