Отношенията в семейство Бекъм продължават да бъдат обтегнати. Най-големият син на Дейвид и Виктория Бекъм – Бруклин, и съпругата му Никола Пелц, от дълго време са дистанцирани от семейството. Двамата не присъстват на важни семейни събития, сред които и 50-ият юбилей на Дейвид Бекъм, въпреки че по официална информация са били поканени.

Последните дни напрежението отново привлече вниманието, след като стана ясно, че членовете на семейството вече не се следват взаимно в Instagram. Първоначално се появиха твърдения, че Дейвид и Виктория са отследвали сина си, но по-късно по-малкият брат Круз внесе уточнение, че става дума за взаимно блокиране между членовете на семейството.

Семейството на сър Дейвид Бекъм отпразнува в ресторант на Гордън Рамзи рицарската му титла

Според наблюдатели подобен ход в социалните мрежи е знак, че конфликтът все още не е преодолян. Източници твърдят, че напрежението не е само между Бруклин и родителите му, а обхваща по-широк кръг от семейството.

Междувременно Бруклин Бекъм продължава да се изявява като фотограф и кулинарен инфлуенсър – дейности, които често предизвикват полярни реакции сред публиката. Въпреки слуховете и спекулациите, надеждите остават, че семейството ще успее да преодолее разногласията си.

