Отиде си певецът Крис Риа. Една от най-известните му песни е „Driving Home For Christmas“ и по ирония на съдбата той е починал точно преди Коледа. Трагичната новина потвърди говорител на семейството. "Певецът почина в болницата по-рано днес след кратко боледуване и беше заобиколен от семейството си", написа той.

В изявление от името на съпругата му и двете му деца се казва: „С огромна тъга съобщаваме за смъртта на нашия любим Крис".

Кристофър Антон Риа е английски рок и блус певец, китарист и автор на песни. Известен е със своя отличителен клас и специфичен стил на свирене на слайд китара. През своята кариера той записва 25 сутдийни албума, два от които оглавяват британската класация – The Road to Hell от 1989 година и последвалият го Auberge от 1991 година. Още преди да влезе в първите десет на британската класация със сингъла The Road to Hell (Part 2), той вече е „голяма европейска звезда“.

В някои периоди от продължителната му кариера творчеството на Риа е повлияно от негови сериозни здравословни проблеми. Сред многото му хитови песни са I Can Hear Your Heartbeat, Stainsby Girls, Josephine, On the Beach, Let's Dance, Driving Home for Christmas, Working on It, Tell Me There's a Heaven, Auberge и Julia. Той записва и дуета с Елтън Джон If You Were Me. Риа е номиниран три пъти за наградата „Брит“ за солов изпълнител – през 1988, 1989 и 1990 година.

Макар Крис Риа никога да не прави турнета в Съединените щати, неговият сингъл от 1978 година Fool (If You Think It's Over) достига 12-о място в класацията на „Билборд“ и му донася номинация за награда „Грами“ за нов изпълнител. Десетилетие по-късно Working On It оглавява американската класация за мейнстрийм рок. Той има повече от 40 милиона записа продадени по света.

Роденият в Мидълзбро музикант беше диагностициран с рак на панкреаса, който през 2001 г. е бил отстранен. През 2016 г. музикантът претърпя инсулт.

