Русия опроверга доклад на американското разузнаване за намеренията на Владимир Путин да води война в Европа. Кремъл каза, че ако публикуваната от агенция „Ройтерс” информация е вярна, то американското разузнаване греши.

По-рано агенцията се сдоби чрез свои източници с доклади от американските тайни служби. В тях се казва, че Путин иска да завладее цяла Украйна, след което да продължи и да постави под контрол всички държави, които бяха в състава на Съветския съюз.

Русия прекратява военните си споразумения с редица западни държави

След като говорителят на руския президент опроверга информацията, от външното министерство в Москва се включиха с изявление, че Русия е готова да подпише официално споразумение, че не планира атака срещу НАТО.

Редактор: Калина Петкова