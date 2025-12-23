Заболеваемостта от грип в страната започва да се покачва, като през последната седмица се отчита ясно изразена възходяща крива. Това каза общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов в ефира на NOVA NEWS.

По думите му в момента доминира грип тип А. Ежедневно в своя кабинет той доказвал по около 30 нови случая. "За да се потвърди заболяването, се правят тестове, след което на пациентите се назначават специфични противовирусни препарати", уточни лекарят.

Ръст на случаите на грип в страната

Д-р Спасов подчерта, че при грипа не се изписват антибиотици. Той определи заболяването като неприятно и призова хората да търсят лекарска помощ веднага след появата на първите симптоми.

При децата най-честите усложнения са пневмония и възпаление на средното ухо. "Грип тип А започва остро, като в рамките на 48 до 72 часа се появява висока температура, достигаща до 40 градуса, съпроводена с болки в ставите и силна умора", каза Спасов.

По отношение на COVID-19 той посочи, че от около два месеца в неговата практика няма регистрирани случаи, а леки такива е имало през септември и октомври.

Грипният сезон настъпи: Кога и защо ваксините са най-силната защита за децата?

По негови думи тази година пикът на грипа е започнал по-рано от обичайното. По принцип най-високата заболеваемост се наблюдава след коледно-новогодишните празници, уточни лекарят. Сред основните препоръки на специалиста са избягване на затворени и претъпкани пространства, здравословно хранене, отказ от самолечение и своевременно търсене на медицинска помощ при поява на симптоми.

