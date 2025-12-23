Снимка: iStock
Машината паднала малко след излитането си
Самолет, превозващ началника на генералния щаб на либийската армия Мухамед Али Ал Хаддад, изчезна от радарите край турската столица Анкара. На борда са пътували освен генерала, още четирима души.
Ердоган: Открита е черната кутия на разбития турски военен самолет в Грузия
Машината, частен "Фалкон", е излетяла за Триполи, а малко след излитането си е поискала разрешение за кацане. След това контактът с пилота бил изгубен.
Трафикът за летището в Анкара е пренасочен. Турският вътрешен министър обяви, че делегацията е била на посещение в турската столица.
Редактор: Станимира Шикова
