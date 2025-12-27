Снимка: БТА/Видео:"Ройтерс"
В неделя украинският президент се очаКва да се срещне с Доналд Тръмп във Флорида
Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в канадския град Халифакс за среща с министър-председателя на страната Марк Карни, предаде "Укринформ". След срещата с Карни се очаква да бъде проведен телефонен разговор между Зеленски и лидерите, участващи в Берлинския формат, в който ще участва и канадския премиер.
Зеленски е във Варшава за първата си среща с полския президент Навроцки
Междувременно Карни обяви допълнителна икономическа помощ за Украйна в размер на 2,5 милиарда долара, предаде "Ройтерс". Средствата имат за цел да помогнат на Украйна да подсигури финансиране от Международния валутен фонд, заяви Карни по време на срещата си със Зеленски.
Володимир Зеленски се срещна с Кристалина Георгиева в Ню Йорк
"Укринформ" припомня, че Зеленски ще се срещне в неделя с Тръмп във Флорида, за да обсъди с американския президент проект на документ за прекратяване на войната, гаранции за сигурност и икономическо споразумение. Той заяви, че по пътя си към Флорида ще спре в Канада, за да проведе разговори с европейски лидери.Редактор: Станимира Шикова
