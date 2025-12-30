Въпреки няколкото големи хита, изминаващата 2025 г. беше белязана и от поредица скъпи и широко рекламирани филми, които не оправдаха очакванията за боксофис успех. Това отбелязва "Би Би Си" и допълва, че тези провали подчертават колко трудно е станало за Холивуд да привлече публиката обратно в кинозалите.

Няколко филма за супергерои се представиха под очакванията на феновете, най-вече „Тъндърболтс*“ на „Марвел" и „Капитан Америка: Нов свят“. Макар и да не бяха пълни катастрофи, те се усещаха като изтъркани продължения на история, която вече беше достигнала своя връх, засилвайки усещането за нарастваща умора от супергероите при публиката. Само „Супермен“ на DC Studios влезе в световния филмов топ 10, което предполага, че зрителите може би жадуват за нещо по-свежо.

„Снежанка“ не се представи много добре въпреки успеха на други игрални римейкове. Най-големият му проблем беше не само неравномерният тон, но също дълго продължилите противоречия около кастинга и изявите на политическа коректност, които хвърлиха сянка върху филма много преди излизането му.

„Мики 17“ на режисьора Пон Джун-хо, очакван с голямо нетърпение след „Паразит“, беше многократно отлаган и беше показан на екраните с приглушен ентусиазъм. Критиците и публиката го намериха за нефокусиран, а големият му бюджет се оказа труден за оправдаване.

По подобен начин лентата „След лова“ с участието на Джулия Робъртс не успя да привлече киноманите, създавайки впечатление по-скоро за прекалено дълъг високобюджетен телевизионен сериал, отколкото за задължително филмово събитие.

„Кристи“, биографичен филм на боксова тематика с участието на звездата Сидни Суини, имаше една от най-слабите премиери за годината, повдигайки въпроси дали славата в социалните медии е достатъчна за привличане на стабилни касови постъпления.

Други продължения също разочароваха, включително „Знам какво направи миналото лято“, което ясно демонстрира, че не всички франчайзи от 90-те години са непременно привлекателни за днешната публика.

Музикалният биографичен филм „Спрингстийн: Избави ме от нищото“ не беше впечатляващ, понеже беше насочен твърде силно върху тих, интроспективен период от живота на музиканта, а не върху енергията, която феновете обикновено свързват с Брус Спрингстийн.

Анимацията „Елио от Земята“ също имаше многобройни проблеми зад кадър, нямаше ясен творчески изказ и не успя да се хареса особено на зрителите.

„М3ГАН 2.0“ изглежда погрешно прецени потенциалната си аудитория, като изостави успешната формула на хорър-комедия, която направи оригиналната лента хит, докато „Машина за разбиване“ показа, че дори Дуейн Джонсън може да се затрудни, когато му е възложена сериозна драматична роля, която обаче се сблъска с по-различните очаквания на публиката.

Би Би Си обобщава, че неуспешното представяне на тези филми илюстрират обаче по-широк проблем в индустрията - познатите марки, аурата на звездите и големите бюджети вече не гарантират, че хората ще напуснат домовете си, за да посетят киносалона.

Редактор: Дарина Методиева