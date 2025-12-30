Европейската централна банка ще отбележи присъединяването на България към еврозоната със светлинна инсталация върху южната фасада на основната си сграда във Франкфурт на река Майн.

Инсталацията беше тествана във вторник и ще се прожектира от 1 до 11 януари 2026 г. Тя включва визуални елементи като символа на еврото, български евромонети и посланието „Добре дошла, България“.

Снимка: БГНЕС

Проектът цели да подчертае значението на разширяването на еврозоната и да отбележи официалното приемане на България като нейния 21 член.

Централните банки в еврозоната ще обменят левове в евро от 1 януари до 2 март 2026 г.

Светлинното шоу ще бъде прожектирано върху стъклената фасада на седалището на ЕЦБ във Франкфурт, където всяка вечер в продължение на 10 дни ще бъде изписано приветствието към страната ни.

България ще въведе еврото като официална валута от 1 януари 2026 г., след като изпълни всички критерии за членство и получи одобрение от Европейския съвет и Европейската централна банка.

Снимка: БГНЕС

