Инсталацията ще се прожектира от 1 до 11 януари
Европейската централна банка ще отбележи присъединяването на България към еврозоната със светлинна инсталация върху южната фасада на основната си сграда във Франкфурт на река Майн.
Инсталацията беше тествана във вторник и ще се прожектира от 1 до 11 януари 2026 г. Тя включва визуални елементи като символа на еврото, български евромонети и посланието „Добре дошла, България“.
Проектът цели да подчертае значението на разширяването на еврозоната и да отбележи официалното приемане на България като нейния 21 член.
Централните банки в еврозоната ще обменят левове в евро от 1 януари до 2 март 2026 г.
Светлинното шоу ще бъде прожектирано върху стъклената фасада на седалището на ЕЦБ във Франкфурт, където всяка вечер в продължение на 10 дни ще бъде изписано приветствието към страната ни.
България ще въведе еврото като официална валута от 1 януари 2026 г., след като изпълни всички критерии за членство и получи одобрение от Европейския съвет и Европейската централна банка.
