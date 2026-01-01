Ослепителен метеорит озари небето над Бразилия в новогодишната нощ.

Неочакваното светлинно шоу отбеляза края на годината в страната, в която през изминалата бяха регистрирани няколко подобни събития.

Огненото кълбо се е разпаднало над Рио Гранде ду Сул и е имало яркост, близка до тази на Луната. Навлизането му в атмосферата е било регистрирано в 22 часа и 35 минути местно време.

Редактор: Цветина Петкова