По думите му от понеделник вероятно ще обявят, че започват проверка, свързана със сферата на специфичния кетъринг
Големите търговски вериги се държат абсолютно коректно. Голяма част от продуктите даже са на промоция в момента. Това заяви в студиото на "На Фокус" заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков.
"В момента пазарната икономика започна да работи, конкуренцията също. Веригите са котвата на пазара, която с личния си пример може да успокои всички", каза още той.
И допълни, че от понеделник вероятно ще обявят, че започват проверка, свързана със сферата на специфичния кетъринг.
"Това, че кабинетът е в оставка, не означава, че няма такъв. Ясно е, че страната не остава без правителство нито за една секунда. Така че то си функционира. Второто, което трябва да кажем е, че това правителство се намира в една особена ситуация, защото предстоят очевидно парламентарни избори. И с оглед на предстоящите парламентарни избори трябва много ясно да покаже, че може да управлява", поясни Чолаков.
Капани с еврото: Как търговци надуват цените и как да се защитим
Той обясни и как работи Координационния център, създаден от правителството, в който участват няколко институции.
"Те ще са в постоянен контакт помежду си и ще извършват регулярни проверки. В центъра са включени МВР, Министерството на транспорта (заради пощите), Министерството на финансите, ДАНС, Комисията за защита на потребителите, НАП, Агенция „Митници“ и Българската агенция по безопасност на храните. Първата защитна линия при смяната на парите са МВР, кметовете на общините и пощите. Тя е насочена основно към изплащането на пенсиите в евро и опасенията на хората дали няма да има опити за злоупотреби – например при „помощ“ за обмяна на валута на възрастни хора в малките населени места. Втората линия на контрол са НАП и Комисията за защита на потребителите. Това са институциите с реални правомощия по Закона за въвеждане на еврото и именно те извършват проверките на място. Останалите институции – Митници, ДАНС и Агенцията по безопасност на храните – също участват и работят ежедневно, като реагират и на подадени сигнали", твърди Чолаков.
Редактор: Габриела Павлова
